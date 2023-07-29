37.07 / 37.75 41.03 / 41.88
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Терміново дайте в серпні огіркам та томатам оцет: врожай збиратимете відрами до заморозків

14:55 29 липня 2023
Томати на грядці

Досвідчені городники знають, що звичайний столовий оцет також може слугувати гарним підживленням для городини, наприклад, для томатів.

А ще оцет слугуватиме як захист від шкідників і хвороб, стверджує автор каналу Генеральський сад.

При потраплянні в грунт оцет покращує засвоювання рослинами кальцію, калію та фосфору.

Також оцет підтримує рослини під час посухи, адже допомагає впоратися з нестачею вологи.

Для приготування оцтвого розчину в 10 літрах води розчиніть склянку (200 мл) 9%-го оцту.

Полийте рослини під корінь по вологому грунті з розрахунку 500 мл — 1 л під кожен кущ. Обробку слід повторити через 10−14 днів.

Також при роботі на дачі в літню спеку допоможуть деякі «ноу-хау» українських фермерів. Можливо, вам вони також сподобаються.

Нагадаємо, раніше городники порадили, як швидко позбутися грибка на томатах.

83

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Водоліям — вдалі покупки, Левам — реалізація планів, Дівам — грошові надходження: гороскоп на день Спритного Щурика-менеджера

Принцеса не стримала емоцій

Герцогиня розплакалася на публіці: Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій та порушила протокол

Грядка з болгарським перцем

Обов’язково дайте це підживлення в кінці липня томатам і огіркам: вони відразу почнуть плодоносити, а урожай буде більшим в 5 разів

аферисти, гроші

«Військовий дізнався про обман після важкого бою, в якому був поранений»: шахраї під виглядом «волонтерів» виманюють у воїнів ЗСУ гроші на авто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту