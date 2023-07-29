Терміново дайте в серпні огіркам та томатам оцет: врожай збиратимете відрами до заморозків

Досвідчені городники знають, що звичайний столовий оцет також може слугувати гарним підживленням для городини, наприклад, для томатів.

А ще оцет слугуватиме як захист від шкідників і хвороб, стверджує автор каналу Генеральський сад.

При потраплянні в грунт оцет покращує засвоювання рослинами кальцію, калію та фосфору.

Також оцет підтримує рослини під час посухи, адже допомагає впоратися з нестачею вологи.

Для приготування оцтвого розчину в 10 літрах води розчиніть склянку (200 мл) 9%-го оцту.

Полийте рослини під корінь по вологому грунті з розрахунку 500 мл — 1 л під кожен кущ. Обробку слід повторити через 10−14 днів.

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