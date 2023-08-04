Де безкоштовно дивитися Game4Ukraine: розклад трансляцій благодійного матчу команд Шевченка та Зінченка

У суботу, 5 серпня, у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж» пройде благодійний матч Game4Ukraine, в якому візьмуть участь зірки світового футболу.

Усі кошти від проведення благодійного заходу, що включатиме саму гру на полі арени, підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, знищеного російськими варварами внаслідок ракетної атаки 4 березня минулого року. За оцінками експертів, на це знадобиться понад 60 мільйонів гривень.

У майбутньому матчі зіграють команди, капітанами в яких будуть українці — Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, який днями вдруге став батьком. Від кількості зірок світового футболу, що вийдуть на поле «Стемфорд Брідж», просто розбігаються очі.

КОМАНДА АНДРЕЯ ШЕВЧЕНКА

Воротарі: Діда (Бразилія, екс-«Мілан»), Петер Чех (Чехія, «Челсі», «Арсенал»), Жуліо Сезар (Бразилія, «Інтер»), Карлі Телфорд (Англія, «Челсі»), Карло Кудічіні (Італія, «Челсі»).

Захисники: Фабіо Каннаваро (Італія, «Парма», «Ювентус», «Реал»), Жерар Піке (Іспанія, «Манчестер Юнайтед», «Барселона»), Крістіан Пануччі (Італія, «Мілан», «Реал», «Рома»), Массімо Оддо (Італія, «Лаціо», «Мілан»), Вільям Галлас (Франція, «Челсі», «Арсенал», «Тоттенхем»).

Півзахисники: Кларенс Зеєдорф (Нідерланди, «Реал», «Мілан»), Майкл Ессьєн (Гана, «Челсі»), Клод Макелеле (Франція, «Реал», «Челсі», ПСЖ), Михайло Мудрик (Україна, «Шахтар», «Челсі»), Сержіньйо (Бразилія, «Мілан»), Клер Рафферті (Англія, «Челсі»), Джо Коул (Англія, «Вест Хем», «Челсі»).

Нападники: Андрій Шевченко (Україна, «Динамо», «Мілан», «Челсі»), Сергій Ребров (Україна, «Динамо», «Тоттенхем», «Вест Хем», «Фенербахче»), Самуель Ето'О (Камерун, «Барселона», «Інтер»), Джанфранко Дзола (Італія, «Наполі», «Парма», «Челсі»), Джермейн Дефо (Англія, «Тоттенхем»), Шота Арвеладзе (Грузія, «Аякс», «Рейнджерс»), Лука Тоні (Італія, «Фіорентина», «Баварія»), Джиммі Флойд Хассельбайнк (Нідерланди, «Атлетико», «Челсі»).

КОМАНДА ОЛЕКСАНДРА ЗІНЧЕНКА

Голкіпери: Йєнс Леманн (Німеччина, «Шальке 04», «Боруссія» Дортмунд, «Арсенал»), Девід Джеймс (Англія, «Ліверпуль», «Манчестер Сіті»).

Захисники: Бакарі Санья (Франція, «Арсенал», «Манчестер Сіті»), Олег Лужний (Україна, «Динамо», «Арсенал»), Антоніо Валенсія (Еквадор, «Манчестер Юнайтед»), Даріо Срна (Хорватія, «Шахтар»), Пер Мертезакер (Німеччина, «Вердер», «Арсенал»), Мікаель Сільвестр (Франція, «Манчестер Юнайтед»), Уес Морган (Ямайка, «Ноттінгем Форест», «Лестер»), Джолеон Лескотт (Англія, «Манчестер Сіті»), Мартін Шкртел (Словаччина, «Ліверпуль»), Йон Арне Ріїсе (Норвегія, «Ліверпуль», «Рома»), Гаель Кліші (Франція, «Арсенал», «Манчестер Сіті»).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Україна, «Манчестер Сіті», «Арсенал»), Робер Пірес (Франція, «Арсенал», «Вільярреал»), Джек Вілшир (Англія, «Арсенал»), Чарлі Адам (Шотландія, «Рейнджерс», «Сток Сіті»), Марк Нобл (Англія, «Вест Хем»), Євген Коноплянка (Україна, «Дніпро», «Севілья», «Шальке 04»), Кеті Чепмен (Англія, «Арсенал», «Челсі»), Джессіка Уртадо, Рейчел Енкі.

Нападники: Євген Левченко (Україна, «Спарта» Роттердам, «Гронінген»), Якубу Аєгбені (Нігерія, «Міддлсбро», «Евертон»).

У прямій трансляції благодійний матч Game4Ukraine на території нашої країни (початок — о 20:00 за київським часом) буде показано на MEGOGO, Setanta Sports та у телемарафоні на загальнодоступних телеканалах.

Благодійний матч Game4Ukraine

5 серпня (субота)

Команда Шевченка — команда Зінченка 20:00 MEGOGO, Setanta Sports, телемарафон на загальнодоступних телеканалах

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Андрій Пятов завершив кар'єру та проведе прощальний матч у Лондоні.

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