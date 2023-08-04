Покупця не розорять: названо ТОП-5 бюджетних кросоверів

Бюджетні автомобілі більшість водіїв обирають саме за їхню доступність. Зараз у всьому світі, в тому числі й в Україні, росте попит на доступні кросовери.

Про популярні моделі, які не потребують високих витрат на обслуговування, пише OBOZREVATEL.

покупки.



Toyota Yaris Cross. Компактна японська модель привабила покупців дизайном та оснащенням. Хоча компанія пізно долучилася до цього сегменту.

Skoda Kamiq. Один із бестселерів бренду — компактний кросовер Kamiq. Автомобіль нещодавно зазнав рестайлінгу.

Volkswagen T-Cross. Ця модель дорожча за багатьох своїх конкурентів. Але покупці звикли платити за імідж та надійність.

Opel Mokka. Mokka другого покоління — відродження відомої моделі після невеликої перерви. Повернення на ринок вдалося.

Ford Puma. Ця модель теж дорожча за інші кросовери. Проте з характером та поведінкою на дорозі цієї машини зрівняються не багато хто.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які японські кросовери, що продають в Україні, вважаються найбільш ненадійними.

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