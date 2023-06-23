В Україну повернули тіла 51 полеглого захисника

Після українсько-російського обміну військовополоненими в Україну повернуто тіла ще 51 полеглого захисника — це відбулося за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, запевнив Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Він також нагадав про функціонування гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896−04−21.

Як відомо, у травні Україна повернула тіла 79 загиблих військових, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, напередодні «ФАКТИ» писали про новий скандал між Україною та Угорщиною, який виник через дивну передачу Угорщині групи полонених військовослужбовців ЗСУ за «етнічною» ознакою.

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