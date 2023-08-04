Позитив «нахилив небо» для свого друга, який повернувся з війни

Артист Позитив (Олексій Завгородній), який раніше розсекретив свої нові стосунки, випустив чуттєву пісню «Небо нахилю». Композицію він присвятив своєму другові, який нещодавно повернувся з лінії фронту. За словами Олексія, він писав пісню на основі реальної історії. В ній він намагався показати емоції, які відчуває воїн під час зустрічі з рідними після довгої розлуки під час війни.

«Цей трек створений на основі реальної історії мого друга, який повернувся додому після довгих і виснажливих днів у зоні бойових дій, мріючи лише про зустріч з дружиною та дитиною. „Небо нахилю“ — про ті емоції, що відчувають українці, які захищають найдорожче — свою любов до Батьківщини, сім'ї та коханої людини. А головне — вони знають, що на них завжди чекають вдома ті, заради кого вони нахиляють небо та рвуть зорі. Адже коли ти кохаєш, ти здатен на неймовірні речі, у тебе з'являються справжні суперсили!» — прокоментував роботу Олексій.

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