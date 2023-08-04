«Динамо» із 100-м голом Ярмоленка «перестріляло» «Оболонь»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 4 серпня, продовжився 2-й тур чемпіонату України з футболу, в рамках якого «Шахтар» сенсаційно втратив очки у поєдинку з «Вересом».

Чемпіонат України. 2-й тур

4 серпня (п'ятниця)

«Оболонь» (Київ) — «Динамо» (Київ) — 2:4 (Черненко, 44, Карась, 50 — Ванат, 20, Ярмоленко, 32, з пенальті, 77, з пенальті, Буяльський, 45+5). На 73-й хвилині вилучений Груша («Оболонь»). Юніорські склади — 0:7.

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 82), Сидорчук (Бражко, 64), Шапаренко (Шепелєв, 64), Буяльський, Кабаєв (Волошин, 46), Ярмоленко, Ванат (Діалло, 82) .

Багато експертів перед стартом сезону прогнозували «Оболоні» роль аутсайдера та виліт із елітного дивізіону. Але підопічні Валерія Іващенка показали, що боротимуться за місце під сонцем. «Пивовари» змогли дати бій «Динамо» у столичному дербі, багато в чому переграючи іменитого опонента. Ось тільки майстерність «біло-синіх» виявилася вищою.

При цьому «пивовари» можуть цілком нарікати на невдачу. Зокрема, арбітр скасував два їхні голи через офсайд, а півзахисник Груша отримав дві жовті картки за короткий відрізок часу та залишив свою команду в меншості наприкінці зустрічі. До честі господарів, навіть у такій ситуації вони не відсиджувалися в обороні, але все ж таки фінальний свисток зафіксував впевнену за рахунком перемогу «біло-синіх».

Також варто відзначити «дубль» головної зірки «Динамо» Андрія Ярмоленка, який реалізував два пенальті. Перший гол став для півзахисника збірної України ювілейним, 100-м, в українській прем'єр-лізі. До речі, 99-й він забив у далекому вже 2017-му — і ось через шість років таки підкорив цю гросмейстерську позначку.

2 серпня (середа)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Шевченко, 62 — Матвієнко, 45+1). На 45+2-й хвилині вилучений Бондаренко («Шахтар»). Юніорські склади — 0:3.

Становище команд:

1. «Динамо» — 6 очок (2 матчі);

2. «Шахтар» — 4 (2);

3. «Полісся» — 3 (1);

4. «Чорноморець» — 3 (1);

5. «Рух» — 3 (1);

6. «Олександрія» — 3 (1);

7. «Колос» — 1 (1);

8. «Оболонь» — 1 (2);

9. «Верес» — 1 (2);

10. «Ворскла» — 0 (0);

11. «Дніпро-1» — 0 (0);

12. «Зоря» — 0 (1);

13. «Металіст 1925» — 0 (1);

14. «Кривбас» — 0 (1);

15. ЛНЗ — 0 (1);

16. «Минай» — 0 (1).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат («Динамо»), по 2 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Микола Матвієнко («Шахтар»).

У 2-му турі УПЛ також зіграють: «Минай» — ЛНЗ, «Олександрія» — «Металіст 1925» (5 серпня); «Дніпро-1» — «Полісся», «Зоря» — «Кривбас», «Колос» — «Чорноморець», «Рух» — «Ворскла» (6 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі діагноз та терміни повернення воротаря «Дніпра-1» після страшної травми у матчі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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