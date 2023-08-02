«Шахтар» забив скандальний гол і вперше за 30 років втратив очки у грі з «Вересом»: відеоогляд матчу УПЛ

Поєдинком за участю чемпіона країни на стадіоні «Авангард» у Рівному розпочалася програма 2-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 2-й тур

2 серпня (середа)

«Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Шевченко, 62 — Матвієнко, 45+1). На 45+2-й хвилині вилучено Бондаренка («Шахтар»). Матч юніорських складів відбудеться 4 серпня.

«Шахтар»: Різник, Топалов, Матвієнко, Козик, Гочолейшвілі (Фарина, 46), Бондаренко, Криськів (Кастільо, 84), Зубков (Очеретько, 46), Кащук (В'юнник, 58), Сікан, Траоре (Педріньо, 84).

Зустріч підопічних Сергія Лавріненка та команди Патріка ван Леувена, яка перемогла на старті УПЛ «Металіст 1925» (2:1), була перенесена через те, що 6 серпня в Лондоні донеччани проведуть благодійний поєдинок з «Тоттенхемом», який водночас стане прощальним у воротарському светрі «оранжево-чорних» для легендарного Андрія П'ятова.

Перед грою в Рівному «Шахтар» недорахувався цілої групи футболістів (Ракицький, Назарина та Корнієнко — дискваліфіковані, а Судаков, якому видалили апендикс, Бондар, котрий зламав ключицю, Степаненко, Швед, Петряк та Конопля — травмовані). Втім, здавалося, що й з такими проблемами гранд продовжить свою переможну серію у протистоянні з «Вересом» в УПЛ до семи зустрічей.

Але довелося гірникам у Рівному ой як нелегко. Та й скандалом пахне. Вже у компенсований до першого тайму час «Шахтар» отримав право на пробиття штрафного удару. Поки рівняни встановлювали стінку, рефері зі Львова Шандор, ставши перед м'ячем і закривши видимість оборонцям рівнян, продемонстрував донецьким гравцям жестом: мовляв, удар лише після свистка. Але Матвієнко чекати не став і спрямував м'яч у порожні ворота «Вереса», а арбітр… вказав на центр поля, зарахувавши гол.

Втім, майже одразу після скандального голу донеччани залишилися у меншості, коли Бондаренко грубо атакував бразильського новачка «Вереса» Яго та отримав пряму червону картку.

Більшість підопічні Кучеренка реалізували на 62-й хвилині, коли новачок команди Шевченко переправив м'яч у сітку після помилки голкіпера Різника — 1:1. Вперше з 1993 року «Верес» зумів відібрати очки у «Шахтаря», який вперше оступився під керівництвом голландця Патріка ван Леувена.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 4 очки (2 матчі);

2. «Динамо» — 3 (1);

3. «Полісся» — 3 (1);

4. «Чорноморець» — 3 (1);

5. «Рух» — 3 (1);

6. «Олександрія» — 3 (1);

7. «Колос» — 1 (1);

8. «Оболонь» — 1 (1);

9. «Верес» — 1 (2);

10. «Ворскла» — 0 (0);

11. «Дніпро-1» — 0(0);

12. «Зоря» — 0 (1);

13. «Металіст 1925» — 0 (1);

14. «Кривбас» — 0 (1);

15. ЛНЗ — 0 (1);

16. «Минай» — 0 (1).

У 2-му турі УПЛ також зіграють: «Оболонь» — «Динамо» (4 серпня); «Минай» — ЛНЗ, «Олександрія» — «Металіст 1925» (5 серпня); «Дніпро-1» — «Полісся», «Зоря» — «Кривбас», «Колос» — «Чорноморець», «Рух» — «Ворскла» (6 серпня).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Шахтаря» Євген Коноплянка знайшов собі клуб за кордоном.

Фото ФК «Верес»

144

Читайте нас у Facebook та Instagram