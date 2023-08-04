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Світоліна втратила перемогу над дочкою мільярдера на турнірі в США: відеоогляд матчу

21:17 4 серпня 2023
Еліна Світоліна

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка займає 27-й рядок у світовому жіночому рейтингу, припинила виступ на турнірі WTA 500 у Вашингтоні (США) із призовим фондом 780 тисяч доларів.

У чвертьфіналі наша співвітчизниця зустрічалася із четвертою ракеткою світу американкою Джесікою Пегулою. Раніше Еліна тричі перетиналася на кортах із дочкою мільярдера, і у двох випадках поступилася.

Цього разу Світоліна впевнено взяла перший сет, але потім не змогла втримати свою перевагу та поступилася у трьох партіях — 6:4, 3:6, 4:6.

Участь у чвертьфіналі турніру принесла нашій співвітчизниці 22 800 доларів призових та 100 рейтингових очок. Також у Вашингтоні побореться за вихід до півфіналу ще одна українка Марта Костюк (34-та) — на 21-річну киянку чекає зустріч із росіянкою Людмилою Самсоновою (18-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна зіпсувала олімпійській чемпіонці день народження на престижному турнірі в США.

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