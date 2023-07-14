«Ізраїльська модель не спрацює»: відомий політолог вважає «абсурдними» аргументи проти негайного вступу України до НАТО

Відомий американський політолог, професор Університету Джона Гопкінса Еліот А. Коен дав свою оцінку підсумкам саміту НАТО у Вільнюсі. Він написав статтю для американського видання The Atlantic.

«Ізраїльська модель» гарантій безпеки не спрацює для України. Будувати стратегію за сумнівними аналогіями — погана ідея", — упевнений Коен.

«Україна, по суті, збанкрутувала через війну. Від чверті до третини її населення було переміщено — і це крім зниження народжуваності. Згідно з прогнозом, населення України скоротиться з 41 мільйона 2020 року до 35 мільйонів через 20 років. Іншими словами, вона не може задіяти демографічну та економічну життєздатність, яка свого часу допомогла Ізраїлю стати чинним військовим концерном», — зазначає професор.

Коен упевнений у тому, що НАТО слід якомога швидше зробити Україну членом альянсу.

«У Вільнюсі США та Німеччина очолили коаліцію гидливих противників оголошення графіка вступу України до НАТО», — пише професор. Це пов'язано з побоюваннями, що одразу ж почнеться автоматичний початок війни з росією.

Крім того, у Вашингтоні та Берліні не хочуть залучати до альянсу державу, територія якої все ще частково окупована й інститути якої не повністю реформовані. Коен вважає ці доводи помилковими.

«Уявлення про те, що членство в NATO не може бути надано країні, яка перебуває у стані війни, означає, що у росії є всі підстави для того, щоб війна тривала, чого б це не коштувало. Так само ідея про те, що країна, яка частково окупована, і кордони якої не є загальновизнаними, не може бути прийнята до НАТО, змусить росію відчайдушно чіплятися за будь-яку ділянку української території, яку вона може утримати. Слід зазначити, що Німеччина вступила в НАТО, перебуваючи під окупацією як Радянського Союзу, так і західних союзників, і це сталося до того, як вона повернулася до своїх колишніх довоєнних кордонів», — нагадує Коен.

Далі американський професор пише, що аргументи проти негайного вступу України до НАТО абсурдні ще й тому, що порівняно з тією ж Угорщиною українська армія аж ніяк не меншою мірою вміє поводитися з сучасними військовими технологіями, а українську державу можна вважати демократичною.

Вступ до НАТО був би для України гарантією безпеки і стабільності з боку Заходу. «Це не послуга Україні, а справді реальна спроба запобігти ще одній великій війні в Європі», — пише Еліот А. Коен.

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