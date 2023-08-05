Чому ПФУ може припинити виплату пенсії за інвалідністю та що потрібно зробити одержувачу

На час дії військового стану в Україні та протягом ще півроку після його завершення люди з інвалідністю, у яких завершився термін довідки, виданої Медико-соціальною експертною комісією, все одно мають отримувати пенсійні виплати. Навіть якщо вони не змогли пройти повторного огляду МСЕК.

Проте трапляються випадки, коли виплати припиняють. Так, видання «На пенсії» відповіло на запитання жінки з інвалідністю ІІ групи, яка отримує пенсію у зв'язку із втратою годувальника. «Зараз пенсію скасували, бо довідка з МСЕК закінчилася. Хоча є закон, згідно з яким під час військового стану дія довідки триває. Чи законні дії Пенсійного фонду? Як домогтися поновлення виплат без проходження МСЕК? Виїхала з окупованої території та проживаю в Польщі», — запитала українка.

У ПФУ зазначили, що для ухвалення рішення про продовження виплати пенсії потрібно надіслати відповідну заяву та пакет документів:

Поштою на адресу будь-якого Головного управління Пенсійного фонду;

Онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ у розділі «Заява та перерахунок пенсій» — «Продовження виплати» (при цьому необхідно підписатися кваліфікованим електронним підписом).

Крім заяви (при надсиланні її звичайною поштою потрібно роздрукувати та заповнити зразок), потрібно надати копії:

Паспорту (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

Реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчена дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально);

Оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Нагадаємо, що розмір пенсії за інвалідністю залежить від групи інвалідності. Якщо в осіб з інвалідністю є стаж, необхідний призначення пенсії за віком (у тому числі й на пільгових умовах), то пенсія за інвалідністю призначається у розмірі пенсії за віком.

Фото Pixabay

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