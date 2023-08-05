«Сумний день для Америки»: Трамп уникнув арешту, але обмежений у свободі пересування

Як і очікувалося, Дональд Трамп прилетів до Вашингтона, щоб бути присутнім на судовому засіданні у зв'язку з висунутими проти нього новими звинуваченнями. Слухання почалися на 15 хвилин пізніше, ніж заплановано, оскільки колишній президент США вирішив вивчити разом зі своїми адвокатами текст обвинувального висновку, який підготував спеціальний прокурор Джек Сміт. Він вважає, що Трамп скоїв злочин проти американського народу та держави.

Одіозний політик не визнав себе винним.

Суддя Моксила Упадх'я вирішила не поміщати Трампа під варту до початку судового процесу. Однак обвинуваченого попередили, що він не повинен коментувати хід справи і зобов'язаний з'являтися до Федерального суду округу Колумбія для надання свідчень щоразу, коли його викликатимуть. Невиконання будь-якої з цих умов може призвести до того, що суддя видасть ордер на арешт, Трамп буде взятий під варту та звинувачений у неповазі до суду.

З будівлі суду колишній президент одразу вирушив до аеропорту імені Рональда Рейгана, де на нього чекав приватний літак. Він відлетів у свій гольф-клуб у Нью-Джерсі.

Однак перед вильотом Трамп, звісно, звернувся до журналістів прямо з трапу:

«Сьогодні дуже сумний день для Америки. Цього в нашій країні ніколи не мало статися. Висунуті проти мене звинувачення є політичним переслідуванням. Переслідують кандидата у президенти, який на багато пунктів випереджає своїх конкурентів. Ви всі знаєте, що я випереджаю не лише Рона Десантіса всередині Республіканської партії, а й демократа Джо Байдена. Саме тому мене звинувачують».

Наступне засідання суду у Вашингтоні призначено на 28 серпня. Цього дня буде визначено дату початку судового процесу. Головою на ньому буде Таня Чуткан, федеральна суддя, яку призначив Барак Обама. Це дає Трампу привід звинуватити її в упередженості та симпатії до демократів.

Нагадаємо, Дональд Трамп став першим в історії колишнім президентом США, якому висунуто звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів. Причому на даний момент щодо нього ініційовано вже три окремі судові процеси.

В серпні до них може додатися четвертий. Очікується, що прокуратура Джорджії оголосить про порушення кримінальної справи проти Трампа за звинуваченням у спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року у цьому штаті.

Раніше Трампа, який має намір взяти участь у президентських виборах у жовтні наступного року, суд визнав винним у спробі зґвалтування журналістки.

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