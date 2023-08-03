Трампа офіційно звинувачено у злочині проти держави та американського народу

Проти Дональда Трампа було висунуто нові офіційні звинувачення. Колишньому президенту наказано з'явитися до суду у Вашингтоні 3 серпня. Трампа звинувачують у злочинах проти держави та американського народу. І це найсерйозніші звинувачення з усіх, що були пред'явлені йому дотепер.

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який очолює розслідування про захоплення Капітолія 6 січня 2021 року, підготував обвинувальний висновок на 45 сторінках. Головне в цьому документі — чотири нові пункти:

змова з метою обману Сполучених Штатів;

змова з метою перешкоджання офіційним процедурам;

перешкоджання і спроба перешкоджання офіційним процедурам;

змова з метою порушення прав громадян.

Сміт має намір довести в суді, що Трамп, який на момент захоплення Капітолію все ще був президентом, навмисно і багаторазово поширював брехню щодо підсумків президентських виборів 2020 року. Тим самим він ввів в оману безліч своїх прихильників і спровокував їх на вчинення незаконних дій. Водночас Трамп знав, що бреше.

За двома з цих обвинувачень одіозному політику і бізнесмену загрожує тюремне ув'язнення строком до 20 років.

Це вже третій кримінальний процес, у якому Трампу доведеться брати участь як обвинуваченому в найближчі рік-півтора. Це не завадить йому продовжити боротьбу за повернення в Білий дім, однак неабияк ускладнить її.

Утім, низка американських політологів уважають, що нові обвинувачення сприятимуть успішному просуванню Трампа до проміжної мети — затвердження його Республіканською партією як єдиного кандидата на посаду президента 2024 року.

«Це згуртує прихильників Трампа. Вони ще більше повірять у його тези про те, як політичний істеблішмент і „глибинна держава“ налаштовані проти нього, а отже, і проти них», — заявив політолог Стью Ротенберг.

Опитування громадської думки показують, що підтримка Трампа республіканцями різко зросла відтоді, як у березні було оголошено перший із трьох обвинувальних висновків проти нього. Він беззастережно лідирує, випереджаючи свого найближчого конкурента Рона Десантіса, губернатора Флориди, майже на 30% у рейтингу популярності.

Трамп зумів зробити обвинувальні висновки центральним елементом своєї передвиборчої платформи. Він зображує себе мішенню упередженої системи правосуддя, хоча став першим колишнім президентом в історії США, якому висунуто кримінальні звинувачення.

Новий обвинувальний висновок Трамп негайно назвав черговим «фейком». Він стверджує, що «завжди дотримувався закону і конституції, радячись із багатьма висококваліфікованими адвокатами». Те, що відбувається з ним зараз, Трамп знову порівняв із «нацистською Німеччиною 1930-х років».

«Вони звинувачують не мене, вони звинувачують вас. Я просто стою у них на шляху», — заявив Трамп на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 29 липня.

Перший кримінальний процес у штаті Нью-Йорк, пов'язаний із виплатою грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, має розпочатися 25 березня 2024 року. Другий судовий процес у Флориді у справі про незаконне зберігання федеральних секретних документів заплановано на 20 травня.

У четвер, 3 серпня, суд у Вашингтоні має заслухати висновок спецпрокурора і надати слово Трампу або його адвокатам. Безумовно, колишній президент відмовиться визнати себе винним. Після цього суддя вирішить, що буде далі. Він має обрати запобіжний захід Трампу та призначити дату наступного засідання.

Раніше повідомлялося, що Трамп виявився пов'язаним із серійним убивцею.

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