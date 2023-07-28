Список звинувачень Трампу у справі про секретні документи поповнився новими пунктами

Дональду Трампу висунуто додаткові звинувачення у справі про секретні документи, які колишній президент США незаконно виніс із Білого дому та зберігав у себе. Подібні дії були загрозою національній безпеці.

До доповненого списку звинувачень прокурори внесли ще три пункти — один випадок самовільного утримання секретних документів та два випадки перешкоджання правосуддю. Встановлено, що Трамп особисто наказав знищити записи з камер спостереження у його будинку у Флориді, коли їх зажадало Міністерство юстиції.

У справі також виник новий обвинувачений. Це член прислуги маєтку Мар-а-Лаго Карлос де Олівейра. Саме йому Трамп наказав знищити відеозаписи з камер у підвалі особняка, де й зберігалися секретні документи. Карлос, своєю чергою, передав вказівку господаря іншим членам обслуговуючого персоналу.

В результаті де Олівейра вступив у злочинну змову зі слугою на ім'я Уолт Наута.

Також у справу додано епізод розмови Трампа з кількома членами його гольф-клубу у Флориді. Він хвалився перед ними, що зберігає у себе вдома план вторгнення США на територію іноземної держави у разі потреби. Країну Трамп не назвав. Проте він згадав про існування надсекретного документа у присутності людей, які не мали допуску до такого роду інформації.

Трамп також обговорював зі своїми біографами документ під грифом «цілком таємно».

«Дивіться, що я знайшов… Хіба не круто? У мене велика купа паперів, і там знайшовся цей. Дивіться», — казав їм колишній президент і показував при цьому той самий документ із планами нападу на «країну А».

Американські ЗМІ вважають, що йшлося про Іран.

Нагадаємо, всі документи, які були у розпорядженні адміністрації Трампа, є власністю уряду. Кожен глава американської держави, залишаючи посаду, зобов'язаний здати їх всі до єдиного в архів.

Розслідування очолює спеціальний прокурор Джек Сміт. Трамп називає його «шаленим прокурором» і всіляко заперечує свою провину. Імовірно, розслідування буде завершено 2024 року. Тоді ж Трампа можуть притягнути до суду. Однак це ніяк не завадить йому взяти участь у президентських виборах, запланованих на жовтень наступного року.

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