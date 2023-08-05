«Транзитні» номери більше не потрібні: в Україні запроваджуються нові правила купівлі-продажу автомобілів

В Україні, де раніше пропонували врегулювати процедури державної реєстрації вживаних транспортних засобів, з 6 серпня набирає чинності урядова постанова, що вносить правки до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами.

Як пише «Твоя машина», документ, зокрема, скасовує обов'язкову видачу «транзитних» номерів для покупців. Їх можна буде отримати за бажанням автовласників.

Також покупець отримає право доручити співробітникам автосалону державну реєстрацію купленого транспортного засобу, для чого знадобиться відповідне нотаріальне доручення.

Постанова Кабміну скасовує так звані «зелені акти» прийому-передачі, які раніше видавалися автовласнику або дилеру — з 6 серпня їх просто вноситимуть в електронному вигляді до системи НАІС МВС.

Раніше у Головному сервісному центрі МВС повідомляли, що з червня цього року не обов'язково проводити експертний огляд під час перереєстрації машини в Експертній службі МВС. Виняток — перша реєстрація в Україні транспортних засобів, що були ввезені з-за кордону.

Фото з мережі

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