Переєстрація авто в Україні: що змінилося

В Україні відбулися зміни в процесі перереєстрації транспортних засобів.

Про це у прямому етері «Суспільного» заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

За його словами, з 15 червня більше не обов’язково проводити експертний огляд при перереєстрації машини в Експертній службі МВС.

Єдиний випадок, коли таке дослідження проходити обов’язково, це перша реєстрація в Україні вживаних транспортних засобів, які були ввезені з-за кордону. Тобто, коли автівка, мотоцикл, скутер, автобус чи вантажівка вперше отримують державні номерні знаки України та перше українське свідоцтво про реєстрацію.

Коли перереєстрація машини проводиться у зв’язку зі зміною власника, вимоги надавати висновок про транспортний засіб немає.

Але якщо покупець транспорту хоче все ж пройти дослідження, то він може це зробити.

«Таким чином, процедура купівлі-продажу транспортних засобів змінилася по таймінгу. Вона стала більш зручною та швидшою і може тривати близько 20−25 хвилин», — розповів Микола Рудик.

Для того, щоб отримати послугу з перереєстрації необхідно мати талон попереднього запису та повний пакет документів, а також оплатити потрібну послугу.

За словами начальника Головного сервісного центру МВС, майбутнім власникам все ж краще пройти експертну оцінку, аби впевнитися, що номерні агрегати кузова, двигуна або шасі не були змінені.

Рудик додав, що за перші 12 днів, коли запрацювало це нововведення, в Україні було проведено 42 986 реєстраційних операцій без обов’язкового експертного дослідження.

А понад 9,7 тисячі вживаних автівок привезених з-за кордону за цей час отримали свою першу реєстрацію в Україні, де експертне дослідження є обов’язковим.

Нагадаємо, експерти назвали ТОП 10 автомобілів з найбільш надійними двигунами.

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