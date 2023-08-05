Помер зірка серіалів «У всі тяжкі» і «Краще дзвоніть Солу»

У Нью-Йорку помер відомий американський актор Марк Марголіс. Зірці культових серіалів «У всі тяжкі» та «Краще дзвоніть Солу» (2020 року цей серіал номінувався на «Еммі») було 83 роки. Син актора Морган повідомив, що його батько помер 3 серпня у лікарні Маунт-Мінай після нетривалої хвороби.

Марк Марголіс народився 26 листопада 1939 року у Філадельфії. Вирішивши стати актором, він переїхав до Нью-Йорка і вступив до однієї з відомих шкіл акторської майстерності. У кіно дебютував 1976 року.

Першою помітною роллю Марка став гангстер Альберто Тіні у знаменитому фільмі «Обличчя зі шрамом». Ця кримінальна драма з Аль Пачіно вийшла 1984 року.

Потім Марголіс мав невеликі, але помітні ролі в популярних фільмах «Клуб «Коттон», «Секрет мого успіху», «Слава», «1492: Завоювання раю».

В 1998 Даррен Аронофскі зняв Марка у фільмі «Пі» в ролі вчителя математики. З того часу культовий режисер пропонував Марголісу ролі у всіх своїх картинах, включаючи «Реквієм по мрії», «Фонтан», «Рестлер», «Чорний лебідь» та «Ной».

«Даррен думає, що він має зобов'язання переді мною!», — якось пожартував актор. «Я почав із ним працювати над його першим фільмом „Пі“ за 60 тисяч доларів, коли Аронофскі був зовсім невідомий. Я переслідував його протягом трьох місяців, тому що він продовжував брехати мені, коли заплатить мені мої гроші. Нарешті я пригрозив, що зателефоную його матері, і він заплатив мені», — згадував Марголіс.

І все ж таки всесвітню популярність актору принесла роль Гектора Саламанки, яку він зіграв у серіалах «У всі тяжкі» та «Краще дзвоніть Солу».

Марк Марголіс у серіалі "На всі тяжкі"

Його персонаж паралізований і може спілкуватися лише за допомогою міміки та дзвіночка, прикріпленого до його інвалідного крісла. Однак це не заважає йому продовжувати керувати кримінальним кланом. За цю роль актора було номіновано на премію «Еммі».

У Марголіса дружина Жаклін, син Морган і троє онуків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть оскароносного голлівудського актора Алана Аркіна. А днями в США раптово помер 25-річний популярний американський актор Ангус Клауд, зірка культового молодіжного серіалу «Ейфорія».

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