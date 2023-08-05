35.90 / 36.49 39.59 / 40.36
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Литва закриє два прикордонні переходи з білоруссю

21:42 5 серпня 2023
Литва закриє два прикордонні переходи з білоруссю

Литва планує закрити два з шести прикордонних переходів з сусідньою країною у відповідь на присутність російських найманців «Вагнера» в білорусі. Рішення про це буде прийнято найближчим часом, про це LRT заявив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс. Йдеться про два пункти пропуску — «Сумскас» і «Твереціус».

Голова Комітету національної безпеки й оборони Лаурінас Кащюнас також заявив по місцевому радіо, що закриття деяких пунктів пропуску є «лише питанням часу».

«Це обов'язково станеться», — сказав він.

Литва має майже 680-кілометровий кордон з близьким союзником росії — білоруссю. Балтійська держава, як і Польща, занепокоєна діяльністю російської приватної армії «Вагнера» в сусідній країні. «Якщо ми зменшимо кількість людей, які перетинають кордон, ми також зменшимо загрози», — сказав заступник начальника прикордонної служби Саулюс Некрацевічюс.

Раніше СБУ попередила, що «вагнерівці» можуть вчинити масштабну провокацію нібито від імені України на Мозирському нафтопереробному заводі.

44

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Максим Галкін

«Алла Борисівна в легкому шоці»: Галкін показав, чим розважаються діти Примадонни

Раймонд Паулс за роялем

Суровий Раймонд Паулс: стало відомо, чому Маестро не зустрівся з Примадонною на «Рандеву»

Гороскоп багатства

Час неймовірних подій: астрологиня назвала 3 знаки Зодіаку, які зможуть казково розбагатіти у серпні

Баклажани з лечо

Баклажани з лечо: неймовірна смакота за рецептом від кулінарки Оксани Вознюк

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту