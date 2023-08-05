Литва закриє два прикордонні переходи з білоруссю

Литва планує закрити два з шести прикордонних переходів з сусідньою країною у відповідь на присутність російських найманців «Вагнера» в білорусі. Рішення про це буде прийнято найближчим часом, про це LRT заявив віцеміністр внутрішніх справ країни Арнольдас Абрамавічюс. Йдеться про два пункти пропуску — «Сумскас» і «Твереціус».

Голова Комітету національної безпеки й оборони Лаурінас Кащюнас також заявив по місцевому радіо, що закриття деяких пунктів пропуску є «лише питанням часу».

«Це обов'язково станеться», — сказав він.

Литва має майже 680-кілометровий кордон з близьким союзником росії — білоруссю. Балтійська держава, як і Польща, занепокоєна діяльністю російської приватної армії «Вагнера» в сусідній країні. «Якщо ми зменшимо кількість людей, які перетинають кордон, ми також зменшимо загрози», — сказав заступник начальника прикордонної служби Саулюс Некрацевічюс.

Раніше СБУ попередила, що «вагнерівці» можуть вчинити масштабну провокацію нібито від імені України на Мозирському нафтопереробному заводі.

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