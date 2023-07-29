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Через «Вагнера»: країни ЄС розглядають можливість закриття кордону з білоруссю

20:31 30 липня 2023
вагнер в Білорусі

Литва розглядає можливість закриття кордону з білоруссю. Причиною називають діяльність найманців «Вагнера» в сусідній країні.

Як повідомляє британська газета The Guardian, заступник міністра внутрішніх справ Литви натякнув на таку можливість.

«Міркування реальні. Існує можливість закриття кордону», — сказав Арнольдас Абрамавічус журналістам.

Передумовою для цього стало перебування в білорусі військ групи «Вагнер», яким було дозволено заїхати туди після повстання в росії. Досі незрозуміло, яка їхня мета. Існують побоювання, що білорусь під тиском москви може напасти на одного зі своїх сусідів, або що найманці «Вагнера» можуть здійснювати військові дії самостійно.

Польща також розглядає можливість відповіді.

«Вони там для того, щоб викликати різного роду кризи, спрямовані в першу чергу проти Польщі», — заявив Ярослав Качинський, голова керівної польської партії «Право і справедливість». Він додав, що Польща зміцнила свою обороноздатність, «щоб ці провокації, ця діяльність провалилися».

Раніше Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, навіщо «вагнерівців» перекинули до білорусі.

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