Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаку дронами російського танкера в Керченській протоці, а також великого десантного корабля в Новоросійській бухті.

«Епітафія російському Чорноморському флоту

Занурення на дно крейсера «Москва» у квітні 2022 символізувало початок кінця російської присутності в акваторії Чорного моря. Сьогоднішні події є логічним продовженням завершення цього розділу історії.

Усі країни Чорноморського басейну сьогодні зрозумілі: російський король остаточно голий. Виявившись нездатною здійснити блокаду українських портів і реально контролювати акваторію, Росія спробувала приховати (насамперед від власної публіки) свою нездатність шляхом демонстрації «російського божевілля» — класичного ракетного терору.

Проте навіть обмежений інформаційний ефект від терору Одеси не може затьмарити «ексцеси» у Керченській протоці та Новоросійській бухті.

Тепер же, виявившись очевидно та остаточно безсилою, Росія намагається прикрити власну нездатність… інтересами Сполучених Штатів Америки.

«Не потрібно завдавати ударів по російських портах! Це не на користь Вашингтона», — просувають тезу у Москві.

Одне питання кремлівським скигликам: вам самим від себе не смішно?

Новина про зростання цін на нафту може вплинути лише на тих, хто не розуміє, як здійснюється ціноутворення та робота ОПЕК.

Сьогоднішні події кажуть нам одне: епосі домінування Росії в Чорному морі настав кінець.

Кінець — це не крапка, а процес, і цей розділ ще писатиметься якийсь час. Однак яким буде її фінал, вже зрозуміло всім.

Залишається лише поспівчувати «нейтральним» країнам, які використовують російські порти для експорту енергоносіїв.

«Нейтралітет» часто обходиться дорого. Хто знає, що було б, якби ці країни свого часу зайняли активнішу громадянську позицію, зокрема в питанні російського зернового шантажу. Однак історія не знає умовного способу", — написав він.

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