Навіть не намагаються гасити: захоплений окупантами заповідний Джарилгач горить уже п'ять днів

На окупованій росіянами території України в Джарилгацькому національному природному парку кілька днів триває пожежа. Окупанти, навіть не намагаються, її загасити. Про це повідомляє Українська природоохоронна група у Facebook.

«Протягом 5 днів палає найцінніша степова ділянка в Джарилгацькому національному природному парку. З перших днів повномасштабного вторгнення Джарилгач перебуває в окупації. Забезпечити його збереження спеціальна адмінстрація національного парку не може. Ділянка, що горить протягом 5 днів, — зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові. Також тут концентрується найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі. Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку. Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генеральному штабі України повідомили, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском. Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.

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