Нічна атака росіян: сили ППО знищили 57 повітряних цілей ворога

З вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими БПЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Зокрема, йдеться про те, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною. Інформацію щодо «Кинджалів» буде оприлюднено згодом.

В Мережі з'явилася інформація про те, що частину ракет випустили з території білорусі, однак у Головному управлінні розвідки застерегли від таких висновків.

«Щодо ракет з території Білорусі — ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України», — зазначив представник відомства Андрій Юсов в коментарі Укрінформу.

В другу хвилю атак в ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» — з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. з району Каспію.

Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131», 5 із 6 ракет «Калібр» другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.

Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

В цілому протиповітряна оборона знищила:

13 крилатих ракет «Калібр»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БПЛА «Shahed-136/131».

Нагадаємо, що в ніч на 6 серпня в низці областей оголошувалась повітряна тривога і працювала ППО.

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