Підживлення на основі моркви: дайте огіркам 2 краплі в серпні — вони оживуть і заплодонсять з новою силою без зупинки

У городників ось-ось почнеться сезон збирання огірків, проте ще є деякий час, який можна використати, аби стимулювати рослини до активного плодоношення.

Для цього скористайтеся приготованим власноруч розчином на основі яєць і моркви, радить автор YouTube-каналу «Поради біолога».

Всього лише 2 краплі цього настою змусять огірки ожити і отримати новий стимул для росту.

Для приготування до чаші блендера розбийте ціле сире яйце і покладіть порізану сиру морквину та залийте це 2 літрами води. Добре збийте.

Далі до отриманого розчину додайте ще 1 літр води.

Для поливу 3 склянки отриманого еліксиру розчиніть у 10 літрах води і поливайте рослини під корінь по пів літра на рослину.

Нагадаємо, що раніше городники оприлюднили рецепт «ліків» з меленого перцю для томатів і огірків, які врятують овочі від багатьох хвороб.

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