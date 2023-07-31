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Клуб споживачів

Терміново дайте на початку серпня ці «ліки» з меленого перцю томатам і огіркам: врятуєте їх від багатьох хвороб

13:18 31 липня 2023
томати

Досвідчені городники знають, що розсаду овочів потрібно постійно підживлювати для того, щоб убезпечити її від шкідників, різних хвороб та пекучого сонця.

Дуже часто звичайні спеції, які є на кухні в кожної господині, підійдуть овочам як підживлення та дезінфекція.

Автор сайту «Поради біолога» запропонував поливати огірки, томати та перець розчином на основі куркуми та чорного меленого перцю.

Для приготування розчину необхідно чайну ложку чорного меленого перцю, чайну ложку куркуми залити двома літрами води й дати настоятись 2 години.

Потім все добре збити блендером, додати ще літр води. Таким чином ми отримали матковий розчин.

Для поливу стакан маткового розчину розмішати у 10 літрах води. Рослини поливати під корінь по 300 мл один раз на два тижні.

Також ми писали про ще один цінний еліксир з куркуми, який допомагає отримати великий врожай.

Але навіть в такій справі, як «порятунок» огірків та томатів слід зберігати міру — щоб не прийшлося викидати наступного року «зайву» консервацію.

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