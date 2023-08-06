Загинули жінка і 2-річна дитина: на Закарпатті водій влаштував смертельне раллі

На Закарпатті, де торговець дітьмм зробив шокуючі зізнання, нетверезий водій автомобіля «Mercedes Benz» здійснив наїзд на двох пішоходів — 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які рухалися по узбіччю дороги в попутному напрямку. Проте і після цього порушник не спинився і допустив зіткнення вже з автомобілем марки «Volkswagen Golf», що знаходився праворуч на узбіччі.

Припаркована автівка зазнала непоправних пошкоджень

В останній автівці перебувала молода сім’я — 21-річний водій, його 20-річна дружина та їх 2-річний син, розповіли у Поліції Закарпатської області.

З місця ДТП (село Велика Копань Берегівського району) госпіталізували п’ятьох потерпілих, однак в лікарні 33-річна жінка-пішохід та дитина, яка перебувала у автівці, померли від отриманих ушкоджень.

8-річну дівчинку та 21-річного водія «Volkswagen Golf» рятують медики в реанімаційному відділенні, 20-річна жінка поміщена на лікування до травматології.

За результатами еспертизи 24-річного водія автомобіля «Mercedes Benz» виявилося, що він перебував за кермом транспортного засобу під дією алкоголю (0,83 проміле) та наркотиків, тож його негайно взяли під варту.

Затриманий водій-вбивця

Затриманому загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, раніше з вини п'яного кермувальника мотоцикла загинула неповнолітня дівчина на Прикарпатті.

Фото facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/

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