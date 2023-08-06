Мали продуктивні консультації: Єрмак розповів про підсумки мирного саміту в Саудівській Аравії

В економічній столиці Саудівської Аравії Джидді відбувся мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Розмова між представниками країн була відкритою й чесною. Про це повідомили в Офісі президента.



Згідно інформацією з ОП, в саміті взяли участь понад 40 країн, що свідчить про надзвичайну зацікавленість у встановленні стійкого й тривалого миру.

«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення», — розповів керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, який й очолив українську делегацію.

За його словами, деякі з представників мали різні погляди, але всі країни засвідчили відданість принципам Статуту ООН, міжнародному праву та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. Саме на цих принципах, як зауважив керівник ОП, побудована Формула миру президента Володимира Зеленського.

«Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава — учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість з них уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів Формули», — додав він.

Сторони, зі свого боку, домовились продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Повідомляється, що головною темою саміту стала українська формула миру. Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Пізніше інформацію підтвердили й в Офісі президента.

На саміт було запрошено представників понад 40 країн, зокрема, тих, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику.

Китай, зі свого боку, зрештою також відправив власну делегацію.

Нагадаємо, Формула миру Володимира Зеленського включає 10 пунктів, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями.

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