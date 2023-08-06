Війна може бути завершена без вирішальної битви, — експерт

Через два місяці після початку українського контрнаступу військовий експерт Крістіан Меллінг з Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP) бачить шанси на успіх операції. За його словами, наступ просувається повільно, але впевнено.

«Якщо українцям вдасться прорвати першу лінію російської оборони, наступ буде успішним», — сказав Меллінг в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Mediengruppe.

На думку Меллінга, було б достатньо, якби українські війська просунулися до поперечних ліній постачання на залізниці та автошляхах у напрямку до Мелітополя. Тоді вони могли б обстрілювати всю територію аж до Азовського моря з артилерії та реактивної артилерії, каже експерт. Тоді місцевість буде беззахисною для росіян.

На думку експерта DGAP, українцям не потрібен прорив. Достатньо буде настільки добре позиціюватися, що росіяни більше не зможуть утримувати південь.

«Тоді їм доведеться відступити. Війна може бути вирішена без вирішальної битви. Їй не потрібен кінець, як у голлівудському фільмі», — каже Меллінг.

Україна, однак, потребує найбільше з усіх західних систем озброєнь, поставлених до цього часу: мінно-вибухових пристроїв, боєприпасів або засобів протиповітряної оборони. Крім того, країні потрібні ракети з більшою дальністю польоту. Німеччина також повинна поставити Києву крилаті ракети «Таурус», додав Крістіан Меллінг.

Раніше керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов розповів, на якому напрямі ЗСУ просуваються швидше.

Фото: сайт Генерального штабу ЗСУ

288

Читайте нас у Facebook та Instagram