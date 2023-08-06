Митись можна і треба: лікарка про те, що робити при грибкових інфекціях

Ту хворобу, яку у народі звуть лишаєм (грибкова інфекція), у медицині називають мікозом. Дерматологиня Катерина Бакіко розповіла про типову грибкову інфекцію, якою зазвичай заражаються від тварин, інших хворих дітей, або предмети побуту.

«Щоб запідозрити грибок, достатньо огляду лікаря. Висип має дуже типовий вигляд — у вигляді кільця, червоного кольору, який росте відцентрово, у центрі просвітлення, цей бортик кільця може лущитись, чухатись, розсіюватись по тілу, а якщо уражає волосисту частину — там може волосся випадати, утворюватись гнійнички. При сумнівах лікар може обстежити висип лампою Вуда (буде яскраве світіння), взяти зішкріб (під мікроскопом буде видно грибок). Якщо висип є поверхневий, плям на тілі небагато — лікування зазвичай є зовнішнє. Лікар призначає крем, який слід наносити 2 рази на добу до повного зникнення висипу, не менше 2−3 тижнів».

Лікарка просить не мастити інфекцію гормональними ліками, навіть якщо у складі, крім гормону, є ще протигрибкова речовина. Це часто сприяє погіршенню висипу, його маскуванню, і ускладнить роботу дерматологу.

«Обов'язково продезінфікуйте одяг, постіль, рушник та інші речі, коли почнете лікування. Навіть, якщо тварина, від якої заразились, візуально здорова, проконсультуйте її у ветеринара, часто тварини є носіями інфекції. Обовʼязково це зробіть одразу, як взяли бездомного котика чи песика. Якщо є ураження волосся, основа лікування завжди — внутрішнє, бо ліки мають проникнути глибоко у вогнище. Зазвичай внутрішні ліки є безпечні та ефективні, рідко не допомагають або мають побічні реакції. Не треба їх боятись. Недоліковуваний висип буде гірше, довше і дорожче лікуватись, ніж правильний вибір ліків з початку.

Митись при грибкових інфекціях можна і треба! При лікуванні волосистої частини голови часто застосовуються протигрибкові шампуні. Вони допомагають зняти лусочки та ззовні продезінфікувати вогнища. У школу або садок діти можуть повертатись, як тільки розпочали лікування, згідно з міжнародними джерелами. Голити голову, висмикувати уражене волосся не потрібно. Сучасні ліки є достатньо ефективні, а болючі та травматичні для психіки процедури не покращують ефект від лікування".

Застосовувати одночасно по 2−3 лікувальні креми, мастити йодом, випалювати спиртом, заклеювати пластиром висип не треба.

Раніше лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук Андрій Перехрестенко розповів, чи можна вилікувати грибок раз і назавжди і як не пропустити переродження родимок.

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