Чи можна вилікувати грибок раз і назавжди і як не пропустити переродження родимок: відповідає дерматолог

Грибок підступний. Спочатку вражає стопи ніг, забирається між пальцями, потім поступово «пожирає» нігті, віднімаючи здоровий колір і міцність. Люди часто помічають неприємні ознаки з приходом весни — взимку ноги були в теплі, часто пітніли. Ще одна весняна проблема — стан родимок. Як тільки пригріло сонце, їх бажано перевірити, щоб не пропустити переродження. Як його розпізнати? Яке лікування позбавить від грибкової інфекції? Чи можна вивести грибок раз і назавжди? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів київський лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук Андрій Перехрестенко.

«Протягом місяця ніготь відростає всього на міліметр-півтора»

* - Здрастуйте, Андрію Петровичу! До вас звертається Тетяна Яківна з Києва, 75 років. Через грибок нігтів на пальцях ніг дерматолог призначив пити раз в тиждень сильні ліки. Чи потрібно обробляти ще й нігті?

— Думаю, так. Необхідно і місцеве лікування: протигрибкові креми, мазі, спеціальний лак для нігтів. Мазь або крем треба наносити на всю стопу, включаючи п'яти і під нігтями. Важливо щодня міняти шкарпетки, взуття обробляти дезинфікуючим спреєм, щоб після одужання не заразитися знову.

Ефективність лікування багато в чому залежить від того, наскільки постраждали нігті. Якщо ураження велике або тотальне, буде потрібно комплексне лікування. Удар, як при взятті фортеці, наноситься з трьох сторін: всередину — системні антимікотики, зовні — місцева терапія (креми, мазі, лаки), а за допомогою лазера спори і міцелій гриба дезактивуються.

* - Олена з Київщини. У моєї мами (їй 78 років) виявили грибок нігтів на ногах. Але лікар призначив тільки набір для місцевого лікування. Сказав, що віковим пацієнтам потрібно поберегти печінку. Це правильний підхід?

— Якщо грибок запущений, то приймати препарати доведеться довгі місяці. А ці ліки погано діють на печінку, особливо скомпрометовану. У літньої людини, крім того, часто бувають проблеми з шлунково-кишковим трактом, через що всмоктується лише відсотків 30 лікарської речовини. Ще якась частина пропаде, якщо порушений кровообіг через атеросклероз. В результаті нігтьове ложе отримає мізерну кількість ліків.

Тому іноді лікарі йдуть на те, щоб літньому пацієнту призначати тільки місцеве лікування. Але потрібно правильно його застосовувати. Всередину нігтьової пластинки лак не проникає, а мікоз починається з ураження нігтьового ложа, поступово захоплюючи ніготь, який відростає в середньому на міліметр-півтора на місяць. Слід регулярно механічно видаляти уражений верхній шар нігтьової пластини, а це витримує не кожен пацієнт.

Дуже важлива гігієна ніг. По телевізору часто показують рекламу зубної пасти, розповідають, як правильно чистити зуби. Але ніхто не вчить, як правильно мити ноги, доглядати за взуттям. Людина, яка прийшла додому, повинна хоча б прополоскати ноги водою, а краще вимити їх з милом. Дуже ефективне звичайне господарське — коричневого кольору. Слід регулярно прати домашні тапочки.

Не варто залишати чоботи або черевики на зиму на дачі, особливо якщо її закриваєте. Розпочнеться новий сезон — і можна повторно заразитися грибком. Те ж стосується будь-якого іншого взуття. Навесні людина пролікувалася, а восени знову заразилася, бо взула ті ж туфлі. Мало того, часто заражає і домочадців, використовуючи загальний рушник для ніг. Він, як і тапочки, призначений для особистого користування.

* - Дзвонить Світлана з Умані Черкаської області. Чому виникає грибок?

— Шкіра — бар'єрний імунний орган, що захищає нас від проникнення мікробів. Щоб розвинулася грибкова інфекція, потрібні провокуючі фактори. Часто це травми, про які людина вже й забула. Але при порушенні цілісності шкірного покриву, наприклад, мікротріщини на стопі між четвертим і п'ятим пальцями (місце непомітне, потрібно добре зігнути ногу, щоб його оглянути), туди проникає грибкова інфекція. Сприятливі умови для її розвитку — тепло і волога.

Часто страждають грибком ті, у кого є хронічні захворювання органів шлунково-кишкового тракту (порушення печінки, жовчовивідних шляхів, запалення жовчного міхура), ендокринологічні проблеми, зокрема, цукровий діабет.

Фактори, що провокують грибкову інфекцію Тепло і волога.

Порушення правил гігієни.

Травми.

Захворювання шлунково-кишкового тракту, ендокринні недуги, атеросклероз і проблеми з кровообігом.

«Навіть прання не рятує синтетичні шкарпетки від грибкових спор»

*- Пряма лінія? До вас звертається Микола з міста Бровари Київської області. Грибок у мене ще з часів служби в армії. Лікувався, однак допомогло ненадовго. Мию ноги з милом, насухо промокаю воду між пальцями. Що порадите?

— Звернутися до грамотного фахівця, який призначить ефективне лікування. Якщо ноги пітніють, то стопи і проміжки між пальцями постійно вологі. Вам потрібно носити взуття по сезону. При температурі плюс 20−25 градусів не можна ходити в закритих черевиках. Раджу замінити синтетичні шкарпетки, які підсилюють пітливість, на чисто бавовняні. Синтетика притягує міцелій грибка, який навіть при пранні остаточно не виводиться. І третя порада: вибирайте якісне шкіряне взуття, причому шкіра повинна бути не тільки зовні, але і всередині. Тоді нога буде «дихати» і менше пітніти. Важливо на роботі в офісі взувати змінні легкі туфлі. Не годиться в теплу пору сидіти з 9 до 18 годин в зимовому або осінньому взутті.

— Я протираю туфлі зсередини оцтом…

— А потім в пакеті ставите на балкон? Це не правильно. До того ж в кожну складку оцет не проникне, як і формалін. Ідеальний варіант — після того, як пройшли курс лікування, поміняти взуття. Немає сенсу витратити багато грошей на лікування, а потім на дачі взути старі тапочки або гумові чоботи, які перезимували в гаражі, зібравши всю вогкість, і знову отримати грибок. Лікування обійдеться дорожче, ніж пара нового взуття.

Влітку бажано носити туфлі, які добре вентилюються: з перфорованої шкірою, відкриті з боків, зверху. Деякі фірми випускають взуття з додатковою вентиляцією в підошві. Повітря проникає через маленькі отвори, і ноги залишаються сухими, в холоди — теплими.

* - Ірина, киянка. У чоловіка давній грибок. Лікар каже, що потрібно скорегувати харчування. Як саме?

— Не можна стверджувати, що відмова від борошняного та солодкого позбавить від грибка. Звичайно, якщо людина вживає алкоголь, їсть смажену, жирну їжу, багато солодощів, то нічого хорошого в цьому немає. Бажано дотримуватися гіпоалергенної дієти, виключити алкоголь, обмежити гостре, солоне, жирне, смажене, маринади, солодощі, особливо якщо є схильність до діабету або інший спадковий фактор.

Добре, що зараз все більше людей дотримуються правильного харчування: їдять нежирне м'ясо, готують відварні і тушковані страви у мультиварці, налягають на овочі, зелень, фрукти.

Що допоможе позбутися від грибка Миття ніг з милом, використання особистого рушника і тапочок.

Обробка взуття спеціальним засобом.

Вибір якісного взуття і бавовняних шкарпеток.

«Родимку, яка постійно травмується, краще видалити»

* - «ФАКТИ? Дзвонить Поліна з Миронівки Київської області. У мене багато родимок на шиї, а дві з них зачіпаються ланцюжком і постійно подразнюються. Що з ними робити?

— Якщо родимки постійно зачіпаються ланцюжком, бретелькою білизни, поясом або ще якось, краще проконсультуватися з лікарем і, можливо, видалити їх, щоб уникнути переродження. Будь-які зміни — кольори, розростання країв (причому і в сторону, і назовні), форми — повинні насторожити, як і те, що частина родимки відпала або почала кровоточити. Не можна ігнорувати і свербіж, поколювання, печіння, появу тепла. Це може вказувати на переродження родимки у меланому — найагресивнішу ракову пухлину шкіри.

При підтвердженні діагнозу важливо не затягувати з лікуванням. Якщо меланома захоплена на місці, де виникла, то лікар відсікає її разом з невеликою часточкою здорової тканини, — тоді проблема зникає. Якщо ж згаяти час або ж у випадку, коли меланома дуже агресивна, доводиться видаляти і прилеглі лімфовузли, і навіть органи.

— Вилучені тканини досліджують на злоякісні клітини?

— Будь-яка родимка вимагає гістологічної експертизи. Буває, у людини виникає рак внутрішніх органів, і онкологи вважають, що це вже метастази, а першопричину знайти не можуть. І тільки розпитавши пацієнта, з'ясовують, що він колись видалив у хірурга родимку.

* - Вероніка з Миколаєва. У мене на тілі багато родимок. Як їх перевіряти?

— Раджу звернутися в клініку, де використовують апарат FotoFinder. З його допомогою складається карта родимок: людину в різних позах фотографують з голови до п'ят, а штучний інтелект фіксує всі новоутворення на тілі, відзначає розміри. Якщо лікаря щось насторожує, він огляне утворення глибше, використовуючи цифровий дерматоскоп. Коли людина звертається повторно, то знову проходить сканування. Це дозволяє лікарю порівняти стан підозрілих родимок у динаміці. Якщо у пацієнта багато — до 600 родимок, фахівець без допомоги апаратури витрачає на огляд і обробку інформації занадто багато часу.

* - Це Людмила з Білгород-Дністровського Одеської області. Як часто потрібно відвідувати дерматолога, щоб перевірити родимки?

— Профілактичний огляд бажано проходити раз на рік. Але якщо одна або дві-три родимки викликають підозру, лікар, обстеживши їх за допомогою дерматоскопу, порекомендує прийти на огляд швидше, наприклад, через півроку.

Шкіру треба захищати від сонячних променів, використовуючи спеціальні емульсії або креми. Озоновий шар зараз руйнується активніше, і шкідливий вплив ультрафіолетових променів спектру А і В (більш онкогенних) може спровокувати рак шкіри. Мода на засмагу йде хвилеподібно, на щастя, зараз надають перевагу блідій, а не шоколадній шкірі.

— Ваша клініка бере участь в щорічному Дні боротьби з меланомою?

— Плануємо. Як і в минулому році, будемо працювати по фотографіях, відсилаючи висновок у центр. Там фахівці вирішують, куди повинен звернутися пацієнт, у якого виявлені підозрілі родимки. На жаль, доводиться аналізувати фотографії і поганої якості. Але чим кращий знімок, тим простіше розібратися, що має робити людина: негайно йти до онколога або дочекатися закінчення карантину і спокійно відвідати дерматолога.

Ознаки, що вказують на переродження родимки Зміни кольору, форми, конфігурації.

Поява кровоточивості.

Виникнення відчуття тепла, свербіння, поколювання, печіння.

Фото Оксани Левчук, «ФАКТИ»

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