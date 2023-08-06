«Шахтар» у прощальному матчі Пятова розгромлений у Лондоні «Тоттенхемом»: відеоогляд матчу

У неділю, 6 серпня, донецький «Шахтар», який сенсаційно втратив очки у поєдинку чемпіонату України проти «Вереса», приїхав до Лондона, де на «Тоттенхем Стедіум» провів товариський матч проти місцевого «Тоттенхема».

Спочатку планувалося, що цей спаринг стане не лише хорошою репетицією «гірників» перед стартом у груповому турнірі Ліги чемпіонів, а й прощальним матчем для багаторічного воротаря та капітана команди Андрія Пятова.

У підсумку голкіпер не пропустив у свої ворота у відведені йому 15 хвилин, після чого пройшов через почесний коридор зі своїх одноклубників, подякувавши кожному за роки спільної роботи. А керівники клубу, Сергій Палкін та Даріо Срна, вручили Андрію футболку з числом 482 (саме стільки матчів зіграв воротар за «гірників») та символічну статуетку у вигляді воротарських рукавиць.

А надалі, вже без ветерана на полі, «Шахтар» пропустив п'ять м'ячів від фіналіста Ліги чемпіонів-2019, причому чотири із них забив зірковий форвард «шпор» Харрі Кейн. Гол престижу у «гірників» ще в першому таймі провів венесуелець Келсі, головою замкнувши навіс до штрафного майданчика, але цей м'яч не врятував підопічних Патріка ван Леувена від розгрому.

Товариський матч

6 серпня (неділя)

«Тоттенхем» (Англія) — «Шахтар» (Україна) — 5:1 (Кейн, 38, з пенальті, 50, 55, 79, Скарлетт, 90+5 — Келсі, 45).

«Шахтар»: Пятов (Різник, 18), Гочолейшвілі, Козик (Лемкін, 46), Матвієнко, Криськів (Невертон, 75), Бондаренко (Очеретько, 60), Назарина, Зубков (Кащук, 46), Сікан (Кастільйо, 75), Келсі (В'юнник, 75), Топалов.

Зазначимо, що наступний офіційний матч «Шахтар» проведе в чемпіонаті України 14 серпня, коли у номінально домашньому матчі зіграє з «Олександрією».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шевченко та Зінченко зібрали у Лондоні легенд футболу та гроші для України.

Фото ФК «Шахтар»

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