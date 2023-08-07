З червня 2023 року українцям підвищили тариф на електроенергію — з 1,44 гривні до 2,64 гривні за кВт-год.

Громадяни, у яких виникла заборгованість за електрику (як до підвищення, так і після) стикнулися з питанням щодо її погашення. Про те, як сплачувати борги, пишуть «Наші гроші», зазначаючи, що у разі зміни тарифів оплата заборгованості проводиться за тарифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг.

Тобто, домогосподарство, яке заборгувало за електроенергію під час повномасштабної війни й мало цей борг станом на 31 травня 2023 року, сплачуватиме його за старими тарифами. Якщо ж борг виник після 1 червня, то платити доведеться вже за новими, вищіми цінами.

Після отримання квитанції від обленерго споживачі можуть здійснити платіж в один із кількох способів:

готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в центрах обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів;

з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг);

в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

Якщо ж після зміни тарифу залишилася переплата за ще не спожиту електричну енергію, то її зарахують споживачу на його особовий рахунок як авансовий платіж за новими тарифами в наступному розрахунковому періоді.

Деякі споживачі скаржилися на те, що в їхніх платіжках вказані «космічні» ціни. Це може бути пов`язано, зокрема, з тим, що люди вчасно не передають показання лічильників, на основі яких розраховується плата за електрику. В такому випадку оператор системи розподілу використовує попередні показання для розрахунку середньодобового споживання.

Раніше у Міненерго заявляли, що до кінця року підвищення тарифів на електроенергію не планується.

Фото Pixabay

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