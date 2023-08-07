Приходиться в прямому сенсі «вигризати»: як оскаржувати постанову ВЛК

Проходження військово-лікарської комісії є однією із найактуальніших тем на сьогодні. Дана тема торкається безпосередньо як військовозобов’язаних, так і військовослужбовців. Коли з тих чи інших причин особа не погоджується з висновком медичного огляду, викладеним в постанові відповідної ВЛК, є можливість оскаржити таку постанову, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова, яка раніще розповіла, чи можуть особу з інвалідністю визнати придатною до армії.

«Оскарження постанови ВЛК є цілком можливим та реальним. В своїй роботі, як правило, використовую досудовий порядок оскарження, шляхом звернення до ВЛК вищого рівня, адже вважаю, що даний спосіб є більш дієвий, ніж судовий.

В останній час прослідковується така тенденція: якщо дійсно постанова ВЛК ухвалена з порушення норм матеріального права, а також внаслідок неповноти й неправильності встановлення обставин, які мають значення при вирішенні питання щодо придатності/непридатності до військової служби особи, то з боку Центральної військово-лікарської комісії буде відповідне реагування. Однак наявності лише позитивного рішення ВЛК вищого рівня про проведення повторного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби військовослужбовця недостатньо, це лише початок. Адже для направлення військовослужбовця на такий повторний огляд необхідне направлення командира військової частини. І тут приходиться в прямому сенсі цього слова «вигризати» таке направлення декілька місяців, при тому, що військовослужбовець скоріш за все за результатами повторного огляду буде визнаний непридатним до військової служби".

Але є ситуації, додає адвокатка, коли після направлення скарги на рішення ВЛК, ти ще не встигаєш отримати відповідь щодо результатів розгляду твоєї скарги, як військовослужбовця вже направлено командиром військової частини на контрольний огляд за результатами розгляду твоєї скарги ЦВЛК.

Раніше у «ФАКТАХ» повідомлялося, як військовослужбовцеві отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

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