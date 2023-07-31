«Все не так однозначно»: експертка пояснила, чи можуть особу з інвалідністю визнати придатною до армії

Нещодавно в засобах масової інформації поширювалося відео, на якому інваліда III групи з дитинства військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатним до військової служби, що викликало обурення та невдоволення у суспільстві. Тому в багатьох постало питання, а чи дійсно особа з інвалідністю може бути визнана придатною до військової служби? Відповідь на це питання дала адвокатка Аліна Вдовцова:

«Скажу відразу — так, може. Адже критерії для встановлення інвалідності та критерії для визначення придатності до військової служби врегульовані різними нормативно-правовими актами і, відповідно, підходи до вказаних питань є різними. І є непоодинокі випадки, коли особи з інвалідністю є придатними або обмежено придатними до військової служби. Є й інші випадки — коли особи без встановлення інвалідності є непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку».

За словами адвокатки, сама по собі інвалідність не є підставою для визнання особи непридатною до військової служби, але є підставою для відстрочки від мобілізації.

«Тоді постає питання: навіщо проходити ВЛК, коли я являюся особою з інвалідністю? Відповідь проста: наявність інвалідності в військовозобовʼязаної особи є лише підставою для відстрочки від мобілізації, — пояснює юристка. — Проте такі підстави з часом можуть відпасти, наприклад, особі не продовжать групу інвалідності на новий термін. Окрім того, такі особи можуть бути призваними на військову службу за їх згодою, тому ТЦК має право володіти актуальною інформацією про стан здоров’я та ступінь придатності того чи іншого військовозобов’язаного, який перебуває на військовому обліку».

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, чи можуть мобілізувати опікуна або піклувальника дитини-сироти чи особи, дієздатність якої обмежена.

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