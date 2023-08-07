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Суспільство та люди

«Вже почала переживати»: відома українська журналістка їдко відреагувала на те, що її «оголосили у розшук» в росії

12:42 7 серпня 2023
Яніна Соколова

Країна-агресоркаросія, яка раніше оголосила в розшук українську телеведуча Машу Єфросиніну, внесла до списку «терористів та екстремістів» її колегу по цеху — журналістку Янину Соколову.

Місцеві паблики пишуть, що Соколову також оголосили у розшук, і що у поле зору російського Слідкому вона потрапила після висловлювання «позиції щодо необхідності вбивства російських людей за національною ознакою».

«Ну, слава Богу. А то я вже почала переживати, може, моя *#усофобія недостатня», — іронічно відреагувала на це сама Яніна.

Нагадаємо, що навесні цього року Басманний районний суд москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського, який неодноразово розповідав про жахи розв'язаної росією війни в Україні.

Фото Янини Соколової із соцмереж

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