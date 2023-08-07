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Суспільство та люди

Прийом заяв від постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС продовжили: названо нові терміни

14:38 7 серпня 2023
Підрив Каховської ГЕС

В Україні продовжили терміни подання заявок на одноразову допомогу людям, які постраждали внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС.

Як повідомляє «Соціально-інформаційна платформа», заявки можна подавати до кінця жовтня, а не до кінця серпня, як це було визначено раніше.

«Ми продовжуємо можливість подати заявку. Бо в постанові йдеться „до кінця серпня“. Але ми бачимо, що люди не встигають. І не тому, що люди не мають часу, а тому що ОВА не можуть швидко опрацювати списки і заявки. Тому ми звернулися до Кабміну — до кінця жовтня продовжити», — зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, що уряд виплачуватиме по 5 000 гривень мешканцям підтоплених районів Херсонщини та Миколаївщини, які станом на 6 червня 2023 року перебували на цих територіях. Заяву можна подати в будь-який ЦНАП за місцем фактичного проживання.

Зазначається, що з 9 тисяч громадян, які подали заявки, 8 тисяч вже отримали допомогу.

Нагадаємо, що уряд погодив виплату компенсацій фермерам Херсонщини та Миколаївщини, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Розмір виплат складе по 3300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу, максимальна сума допомоги — до 100 тисяч грн.

Фото — скріншот

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