Підрив Каховської ГЕС: хто зможе отримати до 100 тисяч грн компенсації в двох областях

Уряд України схвалив рішення про виплату компенсацій фермерам Херсонщини та Миколаївщини, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Про це за підсумками засідання 4 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, розмір виплат складе по 3300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу.

«Максимальна сума допомоги за втрачений врожай складе до 100 тисяч грн. Для цих потреб уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн», — підсумував очільник Уряду.

А тим часом на окупованій частині Херсонщини солдати ворога спішно ховають у братських могилах тіла загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, це необідно задля «стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації» у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24−25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання.

Армія рф здійснила воєнний злочин шляхом підриву греблі ГЕС 6 червня. Серед іншого це призвело до спалаху гепатиту А на територіях, які постраждали внаслідок екоциду.

Фото nikvesti.com/

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