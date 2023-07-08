Одноразово можна отримати 5000 гривень: яка фінансова допомога надається потерпілим від підриву Каховської ГЕС

Після трагедії на Каховській ГЕС мешканці районів підтоплень потребують додаткової підтримки, тому Кабміном було прийнято Постанову № 626 від 19 червня 2023 р., якою передбачається порядок надання матеріальної грошової допомоги. Як її отримати та в якій кількості — відповідь дали у «Юридичному пораднику для ВПО»:

«Розраховувати на допомогу можуть особи, які на момент підриву греблі Каховської ГЕС проживали / були зареєстровані / задекларовані в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей. А також особи, які після 06 червня 2023 р. перемістилися з тимчасово окупованих територій Миколаївської та Херсонської областей, що розташовані в районах підтоплень. Проте на виплати не можуть претендувати особи, які станом на 5 червня 2023 р. були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання ВПО у населених пунктах, які не зазнали підтоплення.

Аби отримати допомогу, можна звернутися особисто до органу соціального захисту населення із пакетом документів за місцем фактичного проживання, або «централізовано» через начальника сільської, міської військової адміністрації, або уповноважену ним особу, старосту, які передадуть Ваш пакет документів до органу соціального захисту. Можливості подати заяву онлайн наразі не передбачено".

Необхідні документи: заява, документ, що посвідчує особу, або єДокумент; РНОКПП (крім осіб, які в офіційному порядку відмовилися від його прийняття); свідоцтво про народження дитини, у тому числі е-свідоцтво. Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків, який належить до постраждалого населення.

«У разі втрати особою документів можуть бути пред’явлені їх копії (сканкопії/фотокопії), або використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів. Рішення про надання/ненадання допомоги уповноважений орган приймає протягом 10 робочих днів з дня подання заяви. Якщо людина маломобільна і не може самостійно дістатися до уповноваженого органу, то може подати пакет документів через представників органів місцевої влади або довірену особу, а також отримати кошти з доставленням додому».

Аби підтвердити факт проживання у районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей «без реєстрації», співробітниками РДА буде утворюватися комісія, яка на підставі поданих доказів оцінюватиме достовірність поданої інформації та підтверджуватиме факт проживання/непроживання постраждалої особи на відповідній території: військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; документ про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документ про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь), довідка з місця навчання); рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті (у разі утворення) ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; документи закладів охорони здоров’я; договір наймання (оренди) житла та ін.

Терміни подачі заяви на допомогу — 31 серпня 2023 року. Одноразово можна отримати 5000 гривень на одну постраждалу особу. Також постраждалі мають можливість отримати 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

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