Яке прикре самогубство: росіяни знищили свій взвод, який мав пробратися в тил ЗСУ

У чверть мільйона ліквідованих окупантів, певно, не входять російські солдати, яких вбивають свої ж. Так, днями «дружнім» артилерійським вогнем росіяни знищили свою групу, що намагалася пробратися в тил ЗСУ.

«Прикре самогубство» сталося поблизу Роботиного на Запоріжжі, де наразі росіяни намагаються зупинити контрнаступ наших бійців. Велика група окупантів, перевдягнених в український однострій, намагалася пройти в тил наших підрозділів. Але була зафіксована російською ж аеророзвідкою. Росіяни накрили цю групу артилерійським вогнем, вважаючи, що працюють по українським бійцям.

В результаті — винищили весь взвод, 32 окупанти були ліквідовані. Та при цьому російська артилерія розкрила свої позиції — і наші артилеристи «накрили» їх касетними снарядами: ще 19 «покращених» окупантів і багато поранених, в тому числі — важких, плачеться російський телеграм-канал «Кремлівська табакерка».

Винним визнали командира, що заставив підлеглих іти в рейд на українські позиції. Щоправда, він втік одразу ж, коли дізнався про те, що його група знищена.

Росіяни скаржаться, що ЗСУ надто на них тиснуть, тому останнім часом у них все частіше трапляються такі неузгоджені дії

До речі, за даними Генштабу близько 90 відсотків знищених окупантів наразі — це робота наших артилеристів та ракетчиків. А завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу.

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