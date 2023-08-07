Стали відомі суперники «Динамо» та «Дніпра-1″ у Лізі конференцій: хто дістався хлопцям Луческу та Кучера

У понеділок, 7 серпня, у швейцарському Ньоні після жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи кинуто жереб пар раунду плей-оф Ліги конференцій. Своїх потенційних опонентів дізналися «Динамо» та «Дніпро-1», яки припинив виступи у Лізі чемпіонів.

Команда Мірчі Луческу у разі проходу грецького «Аріса» у 3-му раунді відбору (10 серпня — у Салоніках, 17 серпня — у Бухаресті) побореться за путівку до групового турніру ЛК з переможцем пари «Бешикташ» (Туреччина) — «Нефтчі» (Азербайджан). Першу зустріч «біло-сині» проведуть 24 серпня на домашній арені, матч у відповідь — 31 серпня на виїзді. Якщо ж динамівці за сумою двох зустрічей програють «Арісу», то автоматично вилетять з єврокубків.

Що ж до «Дніпра-1», то команда Кучера опиниться у Лізі конференцій у разі вильоту від чеської «Славії» у кваліфікації Ліги Європи (10 серпня — в Празі, 17-го — у словацькому Кошице). Суперником українського клубу в раунді плей-оф стане сильніший у дуелі «Лех» (Польща) — «Спартак» (Словаччина). Першу зустріч «Дніпро-1» зіграє 24 серпня у гостях, зустріч у відповідь — 31 серпня на своєму полі.

Якщо ж «Дніпро-1» пройде чеський бар'єр, то в раунді плей-оф Ліги Європи 24 та 31 серпня оскаржить путівку до групи у протистоянні з… луганською «Зорею».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у поєдинку чемпіонату України забило чотири м'ячі «Оболоні».

Фото uefa.com

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