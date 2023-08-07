Жеребкування Ліги чемпіонів: стали відомі пари раунду плей-оф

У понеділок, 7 серпня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування пар раунду плей-оф Ліги чемпіонів, боротьбу в якій припинив «Дніпро-1».

За підсумками жеребкування путівки до групового турніру ЛЧ 22/23 серпня та 29/30 серпня оскаржать:

Шлях чемпіонів

«Антверпен» (Бельгія) — АЕК (Греція) / «Динамо» (Хорватія)

«Ракув» (Польща) / «Аріс» (Кіпр) — «Копенгаген» (Данія) / «Спарта» (Чехія)

«Клаксвік» (Фарери) / «Мельде» (Норвегія) — «Олімпія» (Словенія) / «Галатасарай» (Туреччина)

«Слован» (Словаччина) / «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Янг Бойз» (Швейцарія)

Шлях представників ліг

«Рейнджерс» (Шотландія) / «Серветт» (Швейцарія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) / «Штурм» (Австрія)

«Брага» (Португалія) / «Бачка Топола» (Сербія) — «Панатінаїкос» (Греція) / «Марсель» (Франція)

Нагадаємо, що чемпіон України «Шахтар» одразу потрапив до групової стадії Ліги чемпіонів (жеребкування — 31 серпня). Окрім підопічних Патріка ван Леувена, місця в основній сітці турніру собі вже забезпечили: «Арсенал», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» (всі — Англія), «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Реал Сосьєдад», «Севілья» (усі — Іспанія), «Баварія», «Боруссія» Д., «Лейпциг», «Уніон» (всі — Німеччина), «Інтер», «Лаціо», «Мілан», «Наполі» (всі — Італія), «Ланс», «ПСЖ» (обидва — Франція), «Бенфіка», «Порту» (обидва — Португалія), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Зальцбург» (Австрія), «Селтік» (Шотландія) та «Црвена Звезда» (Сербія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» першою з українських команд припинила виступи в єврокубках.

Фото uefa.com

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