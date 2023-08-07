Ось так жеребкування: «Зоря» та «Дніпро-1» потрапили один на одного у раунді плей-оф Ліги Європи

У понеділок, 7 серпня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів визначилися пари раунду плей-оф Ліги Європи, яку минулого сезону виграла іспанська «Севілья».

Україну на цій стадії змагань представить бронзовий призер УПЛ луганська «Зоря». Путівку до групового турніру ЛЄ підопічні серба Ненада Лалатовича 24 та 31 серпня оскаржать у протистоянні з переможцем пари… «Славія» (Чехія) — «Дніпро-1» (Україна). Перший матч луганчани проведуть у гостях, поєдинок у відповідь — на своєму полі.

Нагадаємо, що у разі вильоту з Ліги Європи «Зоря» гарантовано отримає місце у груповому турнірі Ліги конференцій, з якої вже вилетіла «Ворскла» (нагадаємо, що «Динамо» у 3-му відбірному раунді ЛК зіграє 10 та 17 серпня з грецьким «Арісом»). А ось «Дніпру-1», щоб гарантувати собі єврокубкову осінь, потрібно як мінімум пробитися в раунд плей-оф ЛЄ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» зазнала другої поспіль поразки на старті чемпіонату України.

Фото uefa.com

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