В Україні зростає попит на вживані легкові авто: які моделі на піку популярності

Впродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже на 9%. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

За словами експертів, липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 44%. Дизельні обирають 33% українців, електромобілі — 15%, авто з ГБО — 5%, гібриди — 3%. Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали про п`ятірку надійних вживаних седанів, які рідко ламаються і майже ніколи не підводять водія.

Лідером липневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf. Також до найпопулярніших моделей місяця увійшли Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Nissan Leaf, Ford Focus, Volkswagen Touran, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Audi A4.

Фахівці додають — середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 10 років. Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тисяч уживаних легковиків, ввезених з-за кордону.

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