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Рідко ламаються і майже ніколи не підводять водія: названа чільна п`ятірка надійних вживаних седанів

11:15 31 липня 2023
Автомобіль

Автомобільні експерти раніше називали чільну десятку автівок, які не завдадуть водієві зайвих клопотів та служитимуть довго.

А автори ресурсу «Твоя МАШИНА» склали чільну п`ятірку вживаних седанів з низькою ймовірністю поломок та високою надійністю.

Toyota Camry

Toyota завжди славилася своєю надійністю, і Toyota Camry не стала винятком. Цей седан відзначається надійними двигунами та трансмісіями, а також має добре збудований салон.

Honda Accord

Honda є ще одним виробником, який добре відомий своєю надійністю. Honda Accord пропонує ефективні двигуни, комфортабельний інтер’єр та загалом стабільну репутацію в надійності.

Mazda6

Mazda6 відрізняється стильним зовнішнім виглядом, сучасним інтер’єром та хорошою динамікою. При цьому вона відома також своєю надійністю.

Subaru Legacy

Subaru має заслужену репутацію автовиробника з надійними автомобілями. Subaru Legacy — це седан з повним приводом, який пропонує хорошу комбінацію надійності і високої прохідності.

Kia Optima

Kia стала все більш популярною завдяки своїм надійним моделям, включаючи Kia Optima. Цей седан має сучасний дизайн, зручний інтер’єр та низький рівень поломок.

Зазначається, що ці седани відомі своєю здатністю служити довгий час без серйозних проблем. Звичайно, при регулярному техогляді та обслуговуванні.

Раніше експерти розповідали, як при покупці автомобіля дізнатися його реальний пробіг.

Фото Pixabay

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