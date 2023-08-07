Єрмак розповів про «спірний» пункт мирного плану Зеленського, за яким не досягли згоди в Джидді

На зустрічі у Саудівські Аравії держави-учасниці не дійшли згоди щодо усіх пунктів «формули миру» президента Володимира Зеленського, однак діалог щодо суперечливих питань продовжується. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує «Європейська правда».

Він визнав, що наразі попри загальну підтримку «плану Зеленського» є згода держав-учасниць не за усіма його пунктами.

«Якби усі країни вже зараз сказали: „Так, ми з усім згідні“, то ми би до кінця місяця вже приймали „саміт миру“. Є пункти, за якими взагалі нема заперечень, і є ті, за якими діалог триває», — сказав глава ОП.

Зокрема, Єрмак наголосив, що беззаперечним є пункт про територіальну цілісність України. За його словами, «жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності і суверенітету не може бути, і багато країн це підкреслювали».

З пунктів, які досі лишаються проблемними, Єрмак назвав як приклад пункт про справедливість, що передбачає покарання російського політичного керівництва, винних у здійснення агресії, воєнних злочинів тощо, та відшкодування Україні.

«Ще треба працювати із країнами Глобального півдня за важкими пунктами, як-то відповідальність. Але не тому, що вони проти, а тому що вони потребують більше пояснень, як це буде відбуватися», — зазначив Єрмак.

За його словами, протягом місяця має відбутися зустріч радників, де будуть обговорювати питання, за якими немає остаточної згоди.

«На сьогодні не розглядається жодних інших ініціатив, крім мирного плану Зеленського», — додав Єрмак.

Він також повідомив, що після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Зеленським, один із самітів — із залученням росії.

Як писали «ФАКТИ», формула миру Володимира Зеленського включає 10 пунктів, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями.

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