8 серпня 2023

Слони, як відомо, люблять банани. Щоправда, зазвичай їдять їх цілком, не очищаючи від шкірки. Але знайшлася одна особлива слониха, яка навчилася банани чистити, причому зовсім не так, як це робимо ми. Її незвичайні здібності досліджували науковці Берлінського зоопарку та берлінського університету імені Гумбольдта.

Слони — дуже розумні тварини, які мають чудову пам'ять і добре вміють переймати нові корисні навички. Але цього разу азійська слониха на прізвисько Панг Фа, яка живе в Берлінському зоопарку, ще більше розширила уявлення вчених про здібності свого виду, навчившись чистити банани вельми незвичайним способом.

У той час, як більшість слонів їдять банани цілком незалежно від ступеня їх зрілості, Панг Фа, не змінивши звичок щодо зелених і жовтих бананів, почала проводити незвичайні маніпуляції з бананами, що перезрілими, покритими жовтою шкіркою з коричневими цятками. Як припустили дослідники з Берлінського зоопарку та університету імені Гумбольдта у своїй роботі, опублікованій у журналі Cell, слониха, швидше за все, «взяла за основу» людський спосіб очищення бананів. Щоправда, трохи його модифікувала.

Панг Фа виросла у зоопарку і часто їла банани, які чистили для неї доглядачі. Вона довго спостерігала за людьми у процесі очищення фруктів, але спеціально цього її не вчили. Раніше вчені з'ясували, що слони можуть розпізнавати людські жести, проте така складна поведінка, перейнята твариною з анатомією, що відрізняється від людської, виглядає досить незвичайно.

Панг Фа не дарма зберігає свій інноваційний спосіб чищення тільки для бананів, що перезріли, з м'якою шкіркою: позбавляючи фрукт від шкірки, вона спочатку ламає його, а потім витрушує м'якуш назовні, збираючи її окремо. Оскільки при цьому слониха може скористатися тільки хоботом, незвичайний спосіб виглядає цілком розумним для істоти з однією «кінцевістю». А Панг Фа примудряється впоратися з бананом лише за кілька секунд.

Поки що дослідники не беруться сказати, що спонукало слониху почати чистити банани, але вони збираються простежити за її подальшою поведінкою та поведінкою інших слонів у групі. Можливо, рано чи пізно у Панг Фа з'являться учні, і тоді у Берлінському зоопарку виникне ціла родина слонів, для якої доглядачам більше не доведеться чистити банани.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.