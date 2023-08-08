Де і коли дивитись онлайн «Аріс» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 10 серпня, київське «Динамо», яке перемогло в УПЛ «Оболонь» (4:2), стартує в єврокубках поєдинком 3-го відбірного раунду Ліги конференцій проти грецького «Аріса» на стадіоні імені Клеантіса Вікелідіса в Салоніках (арбітр — 36-річний Джарред Джіллетт з Австралії, який працює на матчах англійської прем'єр-ліги).

Якщо команда Мірчі Луческу обмежилася на старті сезону двома поєдинками чемпіонату України (у 1-му турі «біло-сині» розгромили «Минай» — 4:1), то підопічні Апостолоса Терзіса вже встигли вибити з єврокубків «Арарат-Вірменію» (1:1 — у Єревані та 1:0 — у Салоніках).

У минулі роки динамівці провели проти клубів з Греції 11 зустрічей, у яких здобули шість перемог, чотири рази зіграли внічию і один раз програли (1998-го в Афінах «Панатінаїкосу» — 1:2).

Що ж до «Аріса», то він грав проти представників України лише раз, поступившись у 2020 році на своєму полі «Колосу» — 1:2.

У майбутній зустрічі букмекери вбачають фаворитом хлопців Луческу, на прохання яких УПЛ перенесла матч з «Металістом 1925» з 13 серпня на невизначений термін. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу п'ятого за підсумками минулого чемпіонату Греції «Аріса» приймає з коефіцієнтом 3,50, на нічию — 3,38, на виграш лідера чемпіонату України — 2,19.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Аріс» — «Динамо» (початок — о 21:15) покажуть телеканал «2+2» та YouTube-канал FootballHub.

Ліга конференцій. 3-й відбірний раунд. Перший матч

10 серпня (четвер)

«Аріс» — «Динамо» 21:15 «2+2», YouTube-канал FootballHub

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 17 серпня на домашній арені румунського «Рапіда» в Бухаресті (початок — о 20:00). Нагадаємо, що у разі успішного проходження грецького бар'єра «Динамо» в раунді плей-оф Ліги конференцій зіграє 24 та 31 серпня з переможцем пари «Бешикташ» (Туреччина) — «Нефтчі» (Азербайджан).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста «Динамо» Владислава Дубінчака народився первісток.

Фото ФК «Динамо»

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