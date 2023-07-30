«Динамо» подарувало Луческу на 78-річчя розгромну перемогу над «Минаєм»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 30 липня, програма 1-го туру чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв «Шахтар», продовжується матчами у Києві, Черкасах та Олександрії.

Чемпіонат України. 1-й тур

30 липня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Минай» — 4:1 (Ванат, 27, 30, Буяльський, 87, з пенальті, Караваєв, 90+3 — Вітенчук, 3). На 33-й хвилині вилучено Попова («Динамо»), а на 56-й — Бандуру («Минай»). Молодіжні склади — 3:0.

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Біловар, Попов, Дубінчак, Сидорчук (Бражко, 83), Шапаренко (Шепелєв, 82), Буяльський, Кабаєв (Сирота, 34), Ярмоленко (Караваєв, 76), Ванат (Беніто, 76).

Напередодні зустрічі суперників на столичній арені імені Валерія Лобановського наставник «Динамо» Мірча Луческу, який пропустив фініш минулого сезону через операцію, відзначив своє 78-річчя. І, звісно, Андрій Ярмоленко та компанія хотіли з такої нагоди порадувати свого наставника перемогою. Тим паче, що усі шість попередніх зустрічей в УПЛ вони виграли у «Миная» із загальним рахунком 14:0.

Втім, уже на 3-й хвилині після дальнього пострілу Вітенчука саме закарпатці сенсаційно повели в рахунку.

«Динамо» почало шукати шляхи до воріт Бандури, і вже в першому таймі «дубль» Ваната дозволив «біло-синім» не тільки відігратися, але й вийти вперед — 2:1. Але команду Луческу на рівному місці підвів Попов, який на 33-й хвилині грубо «в'їхав» в Одарюка і отримав пряму червону картку. Дурість небачена.

Втім, невдовзі після початку другого тайму вдесятьох залишились і гості. Голкіпер Бандура за межами штрафного майданчика збив Ярмоленка та був вилучений з поля.

Ось тільки у грі 10 на 10 «Динамо» зовсім не перевершувало суперника і цілком могло втратити перемогу. Але пенальті, реалізований Буяльським на 87-й хвилині, зняв усі питання про переможця. «Постріл» Караваєва був контрольним — 4:1.

ЛНЗ (Черкаси) — «Чорноморець» (Одеса) — 0:2 (Бойчук, 38, Шпорн, 65). Молодіжні склади — 0:0.

Новачок прем'єр-ліги ЛНЗ під керівництвом Олександра Ковпака не зміг зачепитися за очки у домашній зустрічі з «Чорноморцем». Завдяки влучним ударам ексфорварда «Металіста» Бойчука та словенця Шпорна «моряки» відсвяткували свою четверту поспіль гостьову перемогу в УПЛ.

29 липня (субота)

«Металіст 1925» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:2 (Юсов, 56 — Матвієнко, 30, Траоре, 47). Юніорські склади — 2:3.

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Рунич, 67, Климчук, 86 — Русин, 21). На 84-й хвилині вилучено Джордана («Зоря»). Юніорські склади — 1:0.

28 липня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Полісся» (Житомир) — 0:2 (Макуана, 2, Будківський, 39). На 57-й хвилині вилучено Гітченка («Полісся»), а на 87-й — Балана («Верес»). Юніорські склади — 0:0.

«Оболонь» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0. Юніорські склади — 1:4.

Ще в одному поєдинку стартового туру УПЛ 30 липня зустрінуться «Олександрія» та «Кривбас». Нагадаємо, що матч між «Ворсклою», яка перемогла в Лізі конференцій «Ділу» (2:1), і «Дніпром-1», що програв у відборі Ліги чемпіонів «Панатінаїкосу» (1:3), перенесений на пізніше через участь команд Віктора Скрипника та Олександра Кучера у єврокубках.

У 2-му турі УПЛ зіграють: «Верес» — «Шахтар» (2 серпня); «Минай» — ЛНЗ, «Оболонь» — «Динамо», «Олександрія» — «Металіст 1925» (5 серпня); «Дніпро-1» — «Полісся», «Зоря» — «Кривбас», «Колос» — «Чорноморець», «Рух» — «Ворскла».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі відбірний поєдинок Ліги чемпіонів «Панатінаїкос» — «Дніпро-1».

Фото ФК «Динамо»

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