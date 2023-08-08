Підрив Каховської ГЕС: як отримати грошову допомогу за втрачений урожай
Мешканці Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати фінансову допомогу за втрачений урожай внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Розмір допомоги становить 3318 гривень за втрачений урожай овочів на 0,01 га, але не більше 0,2 га у Миколаївській області та 0,3 га — на Херсонщині.
Для отримання виплати потрібно до 1 вересня звернутися до спеціальної комісії, яка буде створена місцевими військовими адміністраціями.
Можна також подати електронне звернення.
Як саме отримати таку грошову допомогу, показано в інфографіці.
За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на допомогу фермерам Херсонської та Миколаївської областей уряд виділяє м 271 млн грн.
Нагадаємо, армія рф підірвала греблю Каховської ГЕС 6 червня. Під водою опинились будинки мирних мешканців, городи, сади, поля. Внаслідок екоциду постраждало багато людей, загинули свійські тварини.24