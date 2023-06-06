Стало відомо, хто організував підрив Каховської ГЕС

Каховську гідроелектростанцію, за попередньою інформацією, підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил рф. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише «Українська правда».

«Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив із російських військових частин — 205 мотострілецька», — повідомив він.

Подоляк нагадав, що згідно з Женевською конвенцією підрив ГЕС — це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження.

Представники 205 мотострілецької бригади Збройних сил рф базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу. Бригада відома тим, що брала участь у першій війні в Чечні й має девіз — «205 бригада, мы вернемся даже из ада». Наразі ж тут воюють здебільшого мобілізовані із різних куточків росії.

Командиром 205-ї бригади є 40-річний підполковник Едурд Шандура. Згідно з раніше опублікованою інформацією української розвідки, він був знятий з бойових завдань задля участі в параді у зруйнованому Маріуполі у травні 2022.

Восени минулого року деякі українські телеграм-канали повідомляли про нібито ліквідацію Шандури на Херсонщині.

Як писали «ФАКТИ», внаслідок підриву машинної зали зсередини, Каховську ГЕС повністю зруйновано, вона відновленню не підлягає.

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