Відплатили чорною невдячністю: стало відомо, за що Бекхеми образились на принца Гаррі та Меган Маркл

Герцог і герцогиня Сассекські, здається, «побили глечики» не тільки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон, а й з багатьма своїми знайомими, серед яких подружжя Бекхемів.

Про це пише у своїй колонці для The Sun королівський біограф Том Бауер.



За його словами, коріння цієї сварки сягає ще 2018 року, коли принц Гаррі одружився з американкою Меган.

До весілля принца та актриси, коли Маркл переїхала до котеджу Гаррі в Кенсінгтонському палаці у 2017 році, Бекхеми всіляко підтримували їх.

Мало того, Вікторія давала Меган поради щодо догляду за собою та макіяжу. Девід та Вікторія також приймали Меган у своєму будинку в Беверлі-Хіллз під час її приватного візиту до Каліфорнії.

Але Сассекси зуміли образити пару, покликавши їх на весілля, але не запросивши на весільну вечерю. Бекхеми розцінили це як «майже непробачну образу», оскільки багато голлівудських зірок, які були на вечері, не входили до кола друзів Гаррі та Меган.

Загострилися розбіжності після того, як Сассекси зневажливо поставилися до Бекхема під час їхнього візиту до Сіднея у жовтні того ж року. Бауер пише, що Гаррі запросив Девіда на Ігри нескорених.

Попри випадок на весіллі, Девід все ж таки прийняв запрошення, проте принц вкотре виявив до нього зневагу, відмовившись спілкуватися, і тримався на відстані. На думку Бауера, причиною стало те, що Меган «не була готова терпіти будь-які приємні висловлювання про Бекхемів та Ігри у ЗМІ».

Біограф зазначає, що ще одним моментом, який вплинув на розлад, було те, що Вікторія відмовилася постачати Меган безкоштовний одяг та аксесуари свого бренду. При цьому вона позичила Маркл пальто, яке герцогиня вдягла на Різдво 2018 року під час відвідин королівською сім'єю у церкві у Сандрінгемі.

У 2020 році дизайнерка також виготовила для Меган на замовлення біле пальто та сукню, які вона одягала під час своєї останньої появи у Вестмінстерському абатстві в березні того ж року.

В цілому Меган мало впливала на продаж лейблу Вікторії. Єдине, що мало успіх, — сумка за 1400 фунтів стерлінгів, яку використовувала герцогиня, була «розпродана» після того, як її показали у соціальних мережах.

Масла у вогонь підлило те, що коли Сассекси готувалися переїхати до Каліфорнії і відійти від королівського життя, Бекхеми відмовилися зайняти чиюсь сторону, хоча у Девіда та Вільяма були добрі стосунки. Все посилилося ще більше, коли минулого року Девід прилетів з Катару до Бостона під час чемпіонату світу, щоб допомогти Вільяму та Кейт у їхній благодійній діяльності.

Тоді американські ЗМІ звернули увагу на такий момент: Девід поцілував Кейт у щоку, коли вона разом зі своїм чоловіком вела церемонію вручення премії Earthshot. В цілому церемонія принца та принцеси Уельських, на якій був присутній президент Джо Байден, затьмарила захід, організований Сассексами в Нью-Йорку в ті самі вихідні.

Жирною крапкою у стосунках став скандал, коли Гаррі та Меган вирішили, що футболіст та його дружина злили пресі інформацію про свою допомогу Сассексам. Подібні звинувачення не на жарт розлютили Бекхемів, які заперечували всі претензії та остаточно вирішили порвати стосунки з принцом та його дружиною.

Нагадаємо, цього року Меган Маркл не отримала привітання з днем народження не тільки від членів королівської родини, а й від деяких своїх друзів.

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