Врятуйте огірки від пожовтіння за допомогою натурального засобу: дайте їм це підживлення у найближчі дні

Такі спекотні дні, як зараз, зазвичай додають роботи городникам. Адже на тих же огірках стрімко сохне огудина і листя, а самі плоди починають гірчити.

Як цього уникнути?

Як завжди, своя відповідь є у автора популярного YouTube-каналу Поради біолога.

Він радить стимулювати овочі за допомогою живильного настою, виготовленого власноруч.

За рецептом треба взяти одне сире яйце і четвертинку буряка (чистити овоч не потрібно).

Буряк порізати на невеликі частини у чашу блендера, туди ж розбити сире яйце і долити 2 літрами води.

Вміст блендера добре збити і настояти протягом 6 годин.

Після цього — процідити, долити ще 1 літр води і застосовувати в якості підживлення. Поливати рослини слід під корінь, розчинивши одну склянку настою в 10 літрах води.

Можна також і обризкувати листя.

Ще одна річ, про яку не варто забувати — запрошення для робіт на дачі своіх найближчих родичів. Але при цьому варто пам'ятати, що кожна жінка-невістка має свої погляди на роботу у мами і у свекрухи.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» назвали п'ять причин, за яких огірки починають гірчити, і порадили, що з цим робити.

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